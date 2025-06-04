القريني: الرطوبة في مسقط تتطلب تبديلات تكتيكية

وطنا اليوم:أكد المعلق الرياضي الأردني عثمان القريني أن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني، المقررة مساء الخميس على ستاد مجمع قابوس الدولي في مسقط هي الأهم في تاريخ الكرة الأردنية منذ تأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عام 1942.

وأوضح القريني أن المنتخب الأردني يتمتع بمعنويات مرتفعة وجاهزية نفسية وبدنية وتكتيكية كاملة، بدعم من 11 مليون أردني يترقبون الانتصار.

وأشاد بقدرات لاعبين مثل موسى التعمري، علي علوان، ويزن النعيمات، الذين يمتلكون حلولاً فردية وخبرة كبيرة، إلى جانب بدلاء جاهزين لتعويض غيابات مثل إحسان حداد ومحمود مرضي، مثل أدهم القريشي، يوسف أبو الجزر، ومحمد أبو زريق.

وحول التحديات البيئية، أشار القريني إلى أن درجة الحرارة في مسقط ستكون حوالي 33 درجة مئوية مع رطوبة تصل إلى 60%، مما يتطلب إدارة ذكية للمباراة من خلال تبديلات تكتيكية واستغلالها للحفاظ على الطاقة.

وأكد أن المنتخب قادر على استثمار هذه الظروف من خلال الجاهزية العالية للاعبين مثل نور الروابدة وإبراهيم سعادة في خط الوسط، ومحمد أبو طه على الجهة اليسرى.

ودعا القريني الجماهير الأردنية إلى دعم المنتخب بقوة، مشيرًا إلى أن الفوز في الشوط الأول وحماية المرمى قد يمهدان لانتصار حاسم.

وأعرب عن تفاؤله بأن تكون مباراة العراق المقبلة في عمان، المقررة يوم 10 يونيو، مجرد احتفال بالتأهل المبكر إلى المونديال، خاصة إذا تحقق فوز على عمان وتعثرت كوريا الجنوبية أمام العراق.