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السفيرة الأردنية ثروة نعيمات تلتقي بعثة الجماهير الأردنية في عُمان

4 يونيو 2025
السفيرة الأردنية ثروة نعيمات تلتقي بعثة الجماهير الأردنية في عُمان

وطنا اليوم:التقت السفيرة الأردنية لدى سلطنة عُمان، ثروة نعيمات، ببعثة الجماهير الأردنية التي وصلت إلى مسقط لمؤازرة النشامى في مواجهته المرتقبة أمام المنتخب العُماني ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاء اللقاء في أجواء حماسية، حيث عبّرت الجماهير عن فخرها بالمنتخب الوطني ودعمها الكامل له في هذه المرحلة المفصلية. وأكدت السفيرة نعيمات في حديثها على أهمية الروح الوطنية التي يجسدها الحضور الجماهيري، مشيدةً بدورهم في رفع معنويات اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم قبل المواجهة.
وتُعد هذه المباراة من أبرز محطات التصفيات، حيث يسعى منتخب النشامى لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته نحو التأهل إلى المونديال، وسط حضور جماهيري أردني كبير يُنتظر أن يملأ المدرجات بالأعلام والهتافات الوطنية


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