دعم جماهيري لافت للمنتخب الوطني في مسقط

وطنا اليوم:يحظى المنتخب الوطني لكرة القدم بدعم جماهيري، في العاصمة العمانية مسقط، التي وصلها المنتخب استعدادا للقاء نظيره العماني الخميس المقبل، في إطار منافسات المرحلة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وهب أبناء الجالية الأردنية في سلطنة عمان، لاستقبال المنتخب الوطني الذي وصل إلى مسقط أمس، كما بدأت جماهير أردنية بمغادرة الأردن صوب مسقط، لتشجيع المنتخب ومؤازرة اللاعبين، في مشهد يؤكد أهمية المباراة وتوق الأردنيين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأجرى المنتخب، أمس الاثنين، أولى تدريباته في مسقط ، من خلال تمرين مسائي على ملعب السيب بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين بعد اكتمال الصفوف بالتحاق يزن العرب.

وكان وفد النشامى وصل الأحد إلى مسقط، عقب المعسكر التدريبي الذي أقامه بمدينة الدمام السعودية.

وتضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.

إلى ذلك، يعقد عند الثانية عشرة والنصف ،بتوقيت سلطنة عمان، ظهر غد الأربعاء ، في قاعة المؤتمرات التابعة لستاد مجمع السلطان قابوس الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين، قبل أن يجري النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب اللقاء، بحضور وسائل الإعلام.

ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 الحالي على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات