وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الشباب، مازن أبو بقر، إن الوزارة قدّرت أعداد الأشخاص الذين سيشاهدون مباراة الأردن وعُمان عبر الشاشات التي سيتم وضعها في المدن الرياضية.

وأضاف أبو بقر، أن المرافق التي ستُعرض فيها المباراة واسعة وملائمة، وتم تجهيز كل ما يلزم.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ اللحظة الأولى لتوجيه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ببث المباراة، بإعداد اللوجستيات وتحديد المواقع الأنسب لاستضافة الجمهور.

وبيّن أبو بقر، أن 13 موقعاً في جميع المحافظات، معظمها مرافق تابعة لوزارة الشباب، ستُعرض فيها المباراة، مع الحرص على توفير المياه والتمور مراعاة للصائمين في يوم وقفة عرفة.

ويلتقي منتخب “النشامى” مع نظيره العُماني الخميس 5 حزيران الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمّان الدولي.

يشار إلى أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعمان 10، وفلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.