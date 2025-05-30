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المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا اليوم

30 مايو 2025
المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا اليوم

وطنا اليوم_أنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات اللازمة لإقامة مباراة ودية تدريبية للمنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره السعودي الجمعة في مدينة الدمام السعودية، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

 

وستقام المواجهة الودية خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراة تلفزيونيا، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.

 

وبدأ المنتخب الوطني السبت 17 أيار في عمّان، معسكر تدريبي يمتد حتى الأحد 1 حزيران.

 

ويلتقي منتخب “النشامى” مع نظيره العُماني الخميس 5 حزيران الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

 

يشار إلى أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ 16، ثم العراق ثالثا بـ 12، وعمان 10، وفلسطين 6، والكويت سادسا بـ 5 نقاط.

 

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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