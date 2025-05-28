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طرح تذاكر مباراة النشامى أمام نظيره العماني

32 ثانية ago
طرح تذاكر مباراة النشامى أمام نظيره العماني

وطنا اليوم:بدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم بطرح تذاكر الجماهير الأردنية عبر منصته الإلكترونية، لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني والمقررة يوم 5 الشهر المقبل في مسقط في إطار تصفيات كأس العالم.
وخصص الاتحاد العُماني لكرة القدم ما نسبته 8 بالمئة من سعة الملعب للجماهير الأردنية، بما يعادل 1884 تذكرة، كما حدد سعر التذكرة الواحدة بـ 20 دينارا.
وبحسب آلية الشراء، يتلقى المشجع بعد إتمام عملية الدفع عبر المنصة الرسمية رسالة بالبريد الإلكتروني تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية استلام التذاكر الورقية في العاصمة العُمانية مسقط.
كما أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع الملكية الأردنية الناقل الرسمي خدمة للجماهير الأردنية الراغبة بحضور المباراة، تشمل تذاكر السفر ذهابا وإيابا بنفس يوم اللقاء، وتأشيرة الدخول والمواصلات من المطار إلى الملعب والعودة وتذكرة المباراة بسعر تفضيلي يبلغ 420 دينارا


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