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المنتخب الوطني النسوي يواجه إندونيسيا ودياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا

57 ثانية ago
المنتخب الوطني النسوي يواجه إندونيسيا ودياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا

وطنا اليوم:يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره الإندونيسي على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات البطولة الودية الثلاثية التي يشارك فيها إلى جانب منتخبي إندونيسيا وبنغلادش.
وتأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات منتخب السيدات لخوض تصفيات كأس آسيا نهاية الشهر المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: إيران، لبنان، سنغافورة، وبوتان، ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى النهائيات الآسيوية المقررة في أستراليا عام 2026.
وسيلتقي المنتخب النسوي نظيره البنغلادشي يوم الثلاثاء المقبل على ذات الملعب، في آخر تجربة ودية قبل انطلاق التصفيات القارية.
ويقود المنتخب المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمنتو، وضمّت القائمة 24 لاعبة هنّ:
شرين الشلبي، روند كساب، ملك شنك، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، رنيم الداود، عليا نائل، العنود غازي، فرح أبو تايه، تسنيم أبو الرب، لانا فراس، لين البطوش، زينة حازم، تحرير القواسمي، تقى غازي، إيناس الجماعين، سيلينا عكروش، ياسمين زريقات، مي سويلم، ياسمين الأجرب، روزبهان فريج، بانة البيطار، وميساء جبارة.
ويأمل المنتخب الوطني النسوي في تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه البطولة، من أجل دخول التصفيات الآسيوية بجاهزية تامة.


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