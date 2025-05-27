رسالة غامضة من رونالدو بقميص النصر : انتهى هذا الفصل

وطنا اليوم:أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي، بعد انتهاء موسمه الثاني الكامل مع نادي النصر، دون أن ينجح الفريق في التتويج بأي لقب محلي أو آسيوي.

وتبددت آمال النصر في المشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بعد أن تجمد رصيده عند 70 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي، إثر خسارته في الجولة الـ34 الأخيرة أمام الفتح بنتيجة 3-2 مساء الاثنين.

وعقب الهزيمة أمام الفتح، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة له بملامح جادة، وأرفقها برسالة غامضة جاء فيها:

“لقد انتهى هذا الفصل… القصة؟ لا تزال تكتب. ممتن للجميع”.

وجاءت هذه الرسالة دون أن يتضح ما إذا كانت تشير إلى نهاية موسم رونالدو فقط مع النصر، أم أنها إشارة ضمنية إلى احتمالية رحيله عن النادي السعودي.

ويعد رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أبرز النجوم في الدوري السعودي، لكن مستقبله يبقى غامضا في ظل انتهاء تعاقده الحالي مع النصر في 30 يونيو المقبل، ولم يتم حتى الآن حسم إمكانية تجديده.

ولم ينجح النجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 40 عاما، في التتويج بأي لقب محلي أو آسيوي منذ انضمامه إلى نادي النصر في ديسمبر 2022، سوى أنه شارك في التتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في عام 2023.

كما توج “الدون” هذا الموسم بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو قد ينتقل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمشاركة 32 فريقا وتبدأ منافساتها في الولايات المتحدة يوم 14 يونيو المقبل.

ومن بين الأندية المهتمة بخدمات رونالدو، الهلال السعودي وبوتافوغو البرازيلي والوداد المغربي ومونتيري المكسيكي.