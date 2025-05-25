نادي أتلتيكو مدريد يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ79

وطنا اليوم:في لافتة لاقت تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، هنا الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد باللغة العربية المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة.

وجاء في منشور على الحساب عبر منصة انستاغرام:”خافق في المعالي والمُنى عربي الظلالِ والسنا… كل عام وكل النشامى ومشجعينا في المملكة الأردنية بخير”.

وتحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، في 25 أيار 2025، بالذكرى الـ79 لاستقلالها، حيث بدأت مسيرتها في بناء دولة حديثة ذات سيادة يوم 25 أيار 1946.

منذ ذلك الحين، تميز الأردن بالتكيف السياسي الذي أسهم في تحقيق استقرار سياسي نسبي، جعل منه نموذجًا إقليميًا في الاستقرار والتنمية.

وقد استندت الدولة إلى ركائز راسخة من الإصلاح، العدالة، العيش المشترك، وقبول الآخر، مما عزز مكانتها كدولة فاعلة عربيًا ودوليًا.