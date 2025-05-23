إعلان قائمة النشامى لمواجهتي عُمان والعراق بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:اختار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المدرب المغربي جمال سلامي، قائمة ضمت 30 لاعبًا، استعدادًا لمباراتي عُمان والعراق، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.

وكان منتخب النشامى، اختتم امس معسكره الداخلي الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 22 أيار في عمّان، فيما يغادر مساء غد السبت إلى مدينة الدمام، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية الجمعة 30 الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقبلتين بتصفيات المونديال.

ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 حزيران المقبل على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

إلى ذلك، تُسحب مساء بعد غد الأحد في الدوحة، قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2025، والتي تقام منافساتها خلال كانون الأول القادم في قطر.

يذكر، أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16 نقطة، ثم العراق ثالثا بـ 12نقطة، وعُمان 10 نقاط، فلسطين 6 نقاط، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.