طرح تذاكر مباراة منتخب النشامى والعراق بتصفيات كأس العالم السبت

وطنا اليوم_يبدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم، بعد غدٍ السبت 24 أيار عبر المنصة الإلكترونية بطرح تذاكر مباراة منتخبي الأردن والعراق للجماهير الأردنية، والمقررة عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 حزيران، على ستاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب آلية شراء التذاكر المخصصة للجمهور الأردني للمباراة، يتطلب الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإتمام عملية الشراء إدخال الرقم الوطني والتحقق من مطابقته مع تاريخ الميلاد، مع إمكانية الحصول على أربع تذاكر كحد أقصى لكل شخص.

ويجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم التأكيد على ضرورة شراء تذاكر المباراة من المنصة الرسمية المخصصة لبيع التذاكر فقط وعدم الحصول عليها من مصادر أخرى تجنبا للوقوع بالاحتيال، حيث قد يتم بيع التذكرة نفسها لأكثر من شخص وبأسعار باهظة ولن تخول المشجع للدخول إلى المباراة.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.