الملكية الأردنية تسير رحلة عارضة إلى العاصمة العُمانية لدعم ومؤازرة النشامى

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلة عارضة إلى العاصمة العُمانية مسقط يوم الخميس 5 حزيران 2025 بأسعار تشجيعية بهدف دعم ومؤازرة المنتخب الوطني النشامى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وتمكين الجمهور الأردني من حضور المباراة وبث العزيمة والروح المعنوية في نفوس اللاعبين للفوز بهذه المباراة الحاسمة.

وتقدم الملكية الأردنية لجميع مشجعي النشامى عرض يتضمن تذكرة الطيران ذهابًا وايابًا يوم 5 حزيران، تأشيرة الدخول لمسقط، المواصلات من وإلى الملعب، وتذكرة دخول المباراة، مع تطبيق شروط وأحكام الملكية الأردنية وذلك من خلال عرض بقيمة 420 دينار فقط.

كما تدعو الملكية الأردنية المشجعين الى الاستفادة من هذا العرض والسفر على أحدث الطائرات الجديدة من نوع ايرباص A320neo، حيثُ يمكنهم الحجز والاستفسار على الأرقام التالية 0771600445/0771600471 أو من خلال البريد الالكتروني Holidays@rj.com-RJ

وترتبط الملكية الأردنية بعلاقة إستراتيجية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث تُعتبر الملكية الأردنية الناقل الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم في رحلاته بين مختلف دول العالم لتمثيل الأردن في المحافل العربية والدولية.