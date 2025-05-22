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صلاح يهنئ توتنهام.. ويثير جدلا بـ رسالة غامضة

دقيقة واحدة ago
صلاح يهنئ توتنهام.. ويثير جدلا بـ رسالة غامضة

وطنا اليوم:خطف النجم المصري محمد صلاح لاعب الأضواء من جديد، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما فاجأ جماهير توتنهام بتهنئة خاصة لمدربهم أنجي بوستيكوغلو، عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.
وجاء تتويج السبيرز مساء الأربعاء، بعد فوز ثمين على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في نهائي البطولة القارية، على ملعب “سان ماميس” في إسبانيا.
وفور انتهاء اللقاء، كتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” قال فيها: “لقد قال إنه يفوز في موسمه الثاني.. تهانينا”.
بهذه الكلمات، استحضر نجم ليفربول تصريحًا سابقًا للمدرب الأسترالي، حين قال بثقة: “أفوز بالألقاب دومًا في موسمي الثاني”، ليأتي الرد اليوم على أرض الملعب، وتتويج توتنهام بأول لقب أوروبي منذ سنوات.
لكن خلف هذه التهنئة التي نشرها صلاح، قرأ كثيرون ما هو أبعد من المجاملة، إذ رأى البعض أن الفرعون المصري استغل اللحظة لتوجيه “لدغة ناعمة” إلى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.
وحقق توتنهام اللقب الثالث في تاريخه بالدوري الأوروبي، بفضل هدف حاسم من برينان جونسون في الدقيقة 42، ليختتم الفريق موسمه بإنجاز رائع ويضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.
على الجانب الآخر، عاش مانشستر يونايتد ليلة قاسية، حيث أنهى موسمه 2024-2025 دون أي لقب، وسيغيب عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، في خيبة أمل كبيرة للشياطين الحمر وجماهيرهم.


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