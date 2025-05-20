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حسين الشحات يتحدى ميسي: الأهلي لا يعرف المستحيل

20 مايو 2025
حسين الشحات يتحدى ميسي: الأهلي لا يعرف المستحيل

وطنا اليوم:أكد جناح الأهلي المصري حسين الشحات أن مواجهة فريق إنتر ميامي الاميركي في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة “شيء عظيم للغاية”، لكنه شدد على أن فريقه “لا يعرف المستحيل”.
وقال الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء: “بالطبع المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، جنبا إلى جنب مع هؤلاء العمالقة وأبطال القارات الذين سيتنافسون ضمن 32 فريقا ويمثلون أفضل فرق العالم، امتياز وشرف عظيم. على المستوى الشخصي أشعر بسعادة غامرة، وأتمنى أن يكون حدثا جيدا وأن نتمكن من تحقيق الإنجازات”.
وأضاف الشحات: “متحمس للغاية لتلك البطولة، وكونها النسخة الأولي فهذا يضفي عليها طابعا استثنائيا وتاريخيا. التواجد وسط هذا الجمع من النجوم يمثل دافعا إضافيا. أتمنى التوفيق لي ولزملائي ولنادينا، ونسعى جاهدين لترك بصمة مميزة”.
وأوضح: “لا شك أن مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، والنجوم الآخرين، في المباراة الافتتاحية تمثل حدثا عظيما. هذه المباراة ستكون صعبة لكلا الفريقين”.
وتابع الشحات الذي يمتلك خبرة كبيرة في اللعب بمونديال الأندية: “صحيح أن التوقعات ربما تميل لصالح إنتر ميامي، الذي سيحظى بميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، بالإضافة إلى قوته المعروفة، مما يجعلها مباراة صعبة، لكننا في الأهلي لا نعرف المستحيل، ونلعب دائما من أجل الفوز. هذه هي فلسفتنا”.
وشدد نجم الأهلي: “نحن على ثقة أن جماهيرنا ستكون حاضرة بقوة كعادتها لتقديم الدعم. وآمل أن نكون على قدر التوقعات وأن نحقق الفوز حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على المباريات التالية. إنه حقا حدث ضخم بكل المقاييس”.
وأشار الشحات إلى أن “الجميع كان يتوقع أن الأهلي سيواجه مانشستر سيتي (الإنجليزي) أو ريال مدريد (الإسباني) أو غيرهما، وكان توقعي بأننا سنكون طرفا في مواجهة الافتتاح ضد إنتر ميامي”.
وكشف: “هذا التوقع لم يأت من فراغ، بل نظرا لمكانة الأهلي وقاعدته الجماهيرية الكبيرة وتاريخ مشاركاته المشرف في هذه البطولة، لذلك كان من المنطقي أن يكون جزءا من هذا الحدث الذي سيكون تاريخيا”.
وقال إن “تحقيق هذه الأرقام القياسية في بطولة بحجم كأس العالم للأندية يمثل إنجازا شخصيا مهما لأي لاعب. وكوني اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة والوحيد الذي سجل في 4 نسخ متتالية، فهذا مصدر فخر واعتزاز كبير، وبالنسبة لي تكمن قيمة اللاعب الحقيقية في قدرته على التأثير في البطولات الكبرى وتقديم الإضافة لفريقه وجماهيره، لذلك أنا في غاية سعادتي بالتأكيد”.
وأتم الشحات تصريحاته قائلا: “فيما يتعلق بأهميتي للفريق، فإن قدرتي على تقديم المساعدة أمر عظيم، وآمل أن أستطيع مساعدة زملائي في الفريق لتحقيق الانتصارات في البطولة الجديدة، سواء بصناعة الفرص أو تسجيل الأهداف، هذا سيكون الإنجاز الحقيقي”.
يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الشهر المقبل، برفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، بالإضافة لإنتر ميامي.


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