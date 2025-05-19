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ولي العهد يتابع استعدادات نشامى المنتخب الوطني لمواجهة نظيره العُماني

19 مايو 2025
ولي العهد يتابع استعدادات نشامى المنتخب الوطني لمواجهة نظيره العُماني

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، تدريبات نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة نظيره العُماني، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني يوم الخميس الموافق الخامس من حزيران المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
يذكر أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.


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