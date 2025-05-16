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الكمالي.. أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط في الفيفا

دقيقة واحدة ago
الكمالي.. أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط في الفيفا

وطنا اليوم:اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإماراتي محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي “الفيفا”، خلال اجتماع كونغرس الخامس والسبعين الذي عقد في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي، برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.
حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام.
ويعد الكمالي أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.
وشهد جدول أعمال اجتماع كونغرس الفيفا الخامس والسبعين العديد من البنود، أبرزها كلمة إنفانتينو، والاطلاع على التقرير السنوي والأنشطة التي نظمها الاتحاد الدولي في عام 2024 والتقارير المالية وانتخاب اللجان القضائية، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع العديد من ممثلي الاتحادات الأعضاء.

عن لجنة الانضباط
تعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الأساسية في الفيفا، وتختص بالنظر في مخالفات اللاعبين والأندية، وقضايا التلاعب بالنتائج والسلوك غير الرياضي، إلى جانب قضايا العنصرية وتعاطي المنشطات وانتهاكات انتقالات اللاعبين.
وكانت المهام الانضباطية قائمة في الاتحاد الدولي منذ نشأته، إلا أن اللجنة بصيغتها المستقلة تأسست رسميا عام 2001، مع صدور أول نسخة من المدونة الانضباطية التي شهدت لاحقا عدة تحديثات لمواكبة تطورات اللعبة.
وتعاقب على رئاسة اللجنة عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم السويسريان مارسيل ماتيي وكلوديو سولسر، والغاني أنين ييبواه، والكولومبي خورخي بالاسيو.
وينتخب رئيس اللجنة وأعضاؤها من قبل الجمعية العمومية للفيفا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويعملون باستقلالية تامة لضمان الحياد والعدالة.
ويضم التشكيل الجديد للجنة 18 عضوا من مختلف القارات، من بينهم الكولومبي خورخي بالاسيو نائبا للرئيس، وبندر الحميداني من السعودية، ومعز الناصري من تونس.


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