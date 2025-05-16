برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

وطنا اليوم:عاد برشلونة للتربع على قمة الدوري! فالفوز على جاره إسبانيول 2-0 منح النادي الكتالوني لقبه الـ28 في تاريخه في خضم نهاية موسم مجنون ومليء بالوعود.

كرّس هذا الانتصار اللعب الجميل، فمع هجومه المتفجّر وكرة القدم الشاملة المثيرة التي عكسها داخل الملاعب، تحوّل برشلونة في غضون بضعة أشهر فقط إلى آلة جماعية ساحرة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

تغلب النادي الكاتالوني على الصعوبات المالية من أجل إحكام قبضته على “أرمادا” (كتيبة) نجوم غريمه التقليدي ريال مدريد المجرد من لقبه وصاحب لقب الوصافة.

ويُضاف اللقب الـ 28، وهو التتويج الثاني فقط لبرشلونة في غضون 6 سنوات بعد الفوز في عام 2023 بقيادة نجم خط وسطه السابق تشافي، إلى كأس الملك والكأس السوبر ضمن ثلاثية لم يكن بإمكان أي شخص أن يضعها في الحسبان في آب الماضي، خصوصا بعدما دعم ريال بطل إسبانيا وأوروبا صفوفه بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي قادما من باريس سان جرمان.

استهل برشلونة بدايته في “لا ليغا” بانطلاقة صاروخية، قبل أن يمرّ بمرحلة فراغ بين تشرين الثاني وكانون الثاني ما كان بإمكانه أن يكلفه غاليا فقدان اللقب، ليعود ويستعيد توازنه منهيا الموسم بطريقة مثالية. مع 14 فوزا وتعادلين، نجح في تجاوز النادي الملكي الذي كان يتربع على الصدارة بفارق 10 نقاط في شباط.

– ثورة فليك –

في موسمه الأول، أقدم فليك على إحداث تغييرات جذرية في بنية الفريق فارضا أسلوبه ومبادئه الكروية في اللعب الهجومي، لذا يعتبر الألماني عراب هذا الانتصار.

حافظ برشلونة على استحواذه على الكرة التي اشتهر به في السنوات الماضية، ولكن مع لعب عمودي ومخاطرة أكثر مما كان عليه خلال حقبة مدربه السابق ابن النادي تشافي الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب خجله وافتقاره للطموح. عاد عملاق كاتالونيا إلى “حمضه النووي” المستوحى من كرة القدم الشاملة التي كان يقدمها مدربه السابق الراحل الهولندي يوهان كرويف.

ورغم أن برشلونة كان مدينا في فوزه بلقبه الأخير في عام 2023 في المقام الأول لدفاعه الصلب، فإن تتويجه الحالي تكرس بفضل هجومه الناري، بقيادة الشاب لامين جمال ابن الـ 17 عاما، وهو ما مكّن النادي أخيرا من الإطاحة بريال.

شكّل جمال الذي يلعب بقدمه اليسرى ويصعب رصده على الجناح الأيمن، ثلاثيا لا يمكن إيقافه مع المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يخوض موسمه الأكثر غزارة في كاتالونيا وهو في سن الـ 37 عاما، والبرازيلي رافينيا الذي بات مهاجما متكاملا وقائدا فاجأ الجميع.

لقد حوّل اللاعبون الثلاثة برشلونة إلى آلة تسجيل أهداف، مع 96 هدفا في 35 مباراة، أكثر بـ 24 هدفا من “الرباعي المذهل” في نادي العاصمة المؤلف من مبابي والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام.

-عودة إلى القمم الأوروبية؟-

كما أظهر النادي الكاتالوني قوة ذهنية في جميع المراحل، عاكسا قدرته تقريبا على تسجيل على الأقل هدف أكثر من منافسه، حتى لو تخلف بالنتيجة وأكبر برهان على ذلك الكلاسيكو الأخير الاحد حين تأخر بهدفين أمام ريال قبل أن ينتفض ويسجل أربعة أهداف في الشوط الأول ويخرج فائزا 4-3.

كانت خسارة ريال، على الرغم من تسجيل مبابي ثلاثية فريقه، الرابعة أمام برشلونة هذا الموسم، بعد خسارة مباراة الذهاب ونهائيي الكاس والكأس السوبر، ليدق رجال فليك آخر مسمار في نعش آمال فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاحتفاظ باللقب.

وبإمكان فليك الذي من المتوقع أن يمدد عقده حتى عام 2027، الاعتماد على المجموعة ذاتها من الكوادر في محاولته لاستعادة كل الهيبة لفريق أضعفته خيبات الأمل الأوروبية ومسائل رياضية ومشكلات مالية في المواسم الأخيرة.

وسيكون أمام مدرب بايرن مونيخ الالماني السابق عدة مشاريع لإكمالها: تعزيز الدفاع الهش والذي انتهى بانهيار أحلام برشلونة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في الدور نصف النهائي أمام إنتر الإيطالي (خسر 6-7 في مجموع المباراتين)، وإيجاد هوية الحارس الاساسي بين الخشبات الثلاث.

قال فليك “بدأت مغامرتنا العام الماضي، ولم تنته بعد” مدركا أهمية التحدي التالي الذي يواجه فريقه وهو “تعلم كيفية الدفاع”.