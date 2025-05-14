إعلان قائمة النشامى لمواجهتي عُمان والعراق بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة موسعة ضمت 34 لاعبا، استعدادا للمعسكر الداخلي والخارجي تأهبا لمواجهتي عُمان والعراق، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، محمد العمواسي، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، خالد زكريا، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمرية، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد الناصر، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

وتنطلق تحضيرات المنتخب الفنية والبدنية مساء السبت 17 أيار في عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، مع إمكانية تواجد بعض لاعبي المنتخب الوطني ت 23، على أن يكتمل التحاق المحترفين بمعسكر النشامى بالدمام ومسقط.

وينتظر أن يغادر منتخب النشامى إلى الدمام السبت 24 أيار بعد تقليص القائمة الموسعة، حيث من المقرر أن يواجه نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية الجمعة 30 الجاري، استعدادا للمباراتين المقبلتين بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الاردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.