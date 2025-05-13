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النجم العالمي كاسياس يدعو إلى زيارة البترا

3 دقائق ago
النجم العالمي كاسياس يدعو إلى زيارة البترا

وطنا اليوم:من قلب المدينة الوردية البترا، غرد الإسباني نجم ريال مدريد وبطل العالم وأوروبا ايكر كاسياس، داعيا إلى زيارة البترا والاستمتاع في إحدى عجائب الدنيا.
وقد أعرب كاسياس عن انبهاره بجمال المدينة واستمتاعه بكل تفاصيلها وسط تفاعل كبير من قبل زوار البترا سواء أردنيين او عرب او أجانب الذين تزامن وجودهم في ذات الوقت.
وتأتي زيارة كاسياس للاردن بدعوة من أكاديمية آيرس والتي دأبت بكل عام إلى دعوة نجم عالمي لأختبار نجوم الفريق الذي سيتم ترشبخه للمشاركة في بطولة دولية.
وأعرب مدير أكاديمية آيرس لؤي الشوملي، إلى أن استراتيجية آيرس هي تنمية قطاع الناشئين وابراز الوجوه الشابه والتي شق عدد كبير منهم طريقه نحو النجومية وقد شارك آلاف اللاعبين الاردنيين بهذه التجربة الفريدة.
وأكد الشوملي إلى أن زيارة نجم بحجم كاسياس إلى مدينة البترا يتعكس بشكل كبير على ترويج السياحة الاردنية خاصة وانه يحضى بمحبين ومتابعين بالملايين حول العالم، وأعرب عن سعادته بسماعه كلمات المديح من قبل كاسياس للاردن ودفئ مشاعر شعبه والتي لمسها بنفسه.
ويقام حفل الختام مساء اليوم الثلاثاء وسيتم فيها الإعلان عن اللاعبين الذي تم اختيارهم من قبل كاسياس والمدربين الأردنيين المشرفين على البرنامج.


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