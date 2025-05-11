الخيرية الهاشمية مستمرة بـ تكية الإطعام في غزة رغم إغلاق المعابر

وطنا اليوم:تستمر الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الحملة الأردنية، بـ”تكية الإطعام” بمطابخ الحملة الأردنية في خان يونس جنوبي غزة، وفق ما أوضحت الهيئة في فيديو نشرته على صفحاتها في منصات التواصل الاجتماعي، الأحد.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في “تكية الإطعام” للتخفيف عن الأهل هناك في ظل إغلاق المعابر وشح الموارد.

وأعلنت الهيئة الجمعة، أنها وبالتعاون مع الحملة الأردنية، شغلت مخبزا يوميا في جنوب قطاع غزة لتوفير الخبز للنازحين في ظل إغلاق المعابر وشح الطحين وغلاء الأسعار.

وقالت الهيئة إن المخبز سينتج يوميا بين (35 – 40 ألف) رغيف خبز؛ لنصل فيها إلى آلاف العائلات