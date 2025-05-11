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برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

31 دقيقة ago
برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

وطنا اليوم:حقق فريق برشلونة، الأحد، فوزا صعبا على غريمه التقليدي، ريال مدريد 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة 35 من الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح، كيليان مبابي، النتيجة لصالح الريال في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، قبل أن يعزز بنفسه تقدم الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 14.
بعدها انتفض الفريق الكتالوني وأحرز 4 أهداف متتالية، حيث سجل، إريكا غارسيا، الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم عادل، لامين يامال، النتيجة في الدقيقة 32.
ووضع، رافينيا، برشلونة في المقدمة في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول عاد، رافينيا، لتعزيز تقدم فريقه بهدف رابع في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، عاد مبابي للتألق وسجل هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) وهو الثالث أيضا للنادي الملكي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة مبتعدا بصدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الريال عند 75 نقطة.


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