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المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

3 ساعات ago
المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

وطنا اليوم:أنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات اللازمة لإقامة مباراة ودية تدريبية للمنتخب الوطني، مع نظيره السعودي يوم الجمعة 30 أيار الجاري في مدينة الدمام السعودية، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني تجمعه السبت 17 أيار في عمان، قبل أن يتوجه بعدها بأسبوع إلى مدينة الدمام لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى الأحد الأول من حزيران المقبل.
ويلتقي منتخب “النشامى” مع نظيره العماني عند السابعة مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وتقام مواجهة “النشامى” ونظيره السعودي الودية خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراة تلفزيونيا، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.
يذكر أن منتخب “النشامى” يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ 16، ثم العراق ثالثا بـ 12، وعمان 10، وفلسطين 6، والكويت سادسا بـ 5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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