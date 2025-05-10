جلسة حوارية حول محوري كرامة وصمود في الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 

وطنا اليوم_أكد منتدون ضمن أعمال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خلال جلسة محور كرامة وصمود، أن الهجمة الإعلامية على جهود الأردن المتعلقة بتوفير المساعدات للأشقاء الفلسطينيين هدفها تقويض جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والنيل من عزيمة الشعب الأردني والتقليل من جهوده في الوقوف مع أخوانهم الفلسطينيين.

أما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، فقالوا خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس لجنة العمل و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان، إن الاستراتيجية هي خطة عمل بتوقيت محدد، ويجب أن يكون محور الصمود ثقافة وجزءا من العمل اليومي وأخذ الدروس من الأحداث السابقة مثل أزمة جائحة كورونا، حيث جرى العمل على توزيع المكتسبات بتوازن وعدالة.

وشارك في الجلسة نائب سمو رئيس المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي ومديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات ومدير عام جمعية تكية أم علي سامر بلقر وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور مروان حناوي.

وأشار المنتدون إلى أن الإنذار المبكر والعمل التشاركي كان له دور في الوصول الى نقطة الحدث في الأزمات، لافتين إلى أن محور صمود جزء من الحماية الاجتماعية.

وبين المشاركون أن محور كرامة جاء استجابة للصدمات، وهو محور حماية ذو أهداف تتواءم مع المحاور الأخرى التي تركز على الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدوا أن صندوق المعونة بدأ يركز على التمويل الرقمي بنسبة 80 بالمئة وإنشاء منصة “أنت تسأل ونحن نجيب” ساهم في سرعة إيصال المساعدات بالسرعة القصوى وبالتالي حماية كرامة المستفيدين، مضيفين أن المفهوم الجديد للحماية الاجتماعية أصبح يتعامل مع الأسباب التي أوصلت إلى العوز ضمن المتغيرات في العالم.