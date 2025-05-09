وزير الداخلية يتفقد عيون المياه المغلقة في عنجرة بعد حالات التسمم

وطنا اليوم:تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، عيون المياه التي تم إغلاقها في مدينة عنجرة بمحافظة عجلون، وذلك على خلفية حالات التسمم التي راجعت مستشفى الإيمان الحكومي مؤخرًا.

وأكد الفراية خلال الجولة أهمية التحقق الدقيق من مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستمرار في المتابعة من قبل الجهات المعنية.

وكان مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة قد قال إن الوزارة سجلت منذ تاريخ 29/4 حتى اليوم 344 حالة تسمم.

وبين المقابلة أن جميع الحالات كانت بسيطة وتعاني من قيء وإسهال، موضحا أن علاجها كان تحفظيا من خلال المغذيات الوريدية.

وذكر أن الحالات في غالبيتها راجعت مركز صحي عنجرة في محافظة عجلون، مشيرا إلى أن المصدر تم تحديده من قبل وزارة الصحة خلال 24 ساعة من أول بلاغ عن أول حالة راجعت المراكز الصحية أو المستشفيات.

وأكد أن الوزارة قامت عن طريق مختبراتها في مديرية صحة البيئة بفحص المياه، حيث تبين أن المصدر المشترك كانت “عيون ماء” أو من خلال بعض “الصهاريج الزرقاء” التي كانت تنقل المياه إلى منازل المواطنين، رغم أنها مخصصة للأغراض الزراعية فقط.

وأوضح أنه لا يوجد أي حالات إدخال إلى المستشفيات للمراجعين، مشيرا إلى أن المصابين من مختلف الفئات العمرية