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تسونامي يداهم أردنياً في بالي والبحث جارٍ عنه

دقيقتان ago
تسونامي يداهم أردنياً في بالي والبحث جارٍ عنه

وطنا اليوم:تبحث السلطات الإندونيسية عن شاب اردني فقد في جزيرة بالي.
وفي التفاصيل التي رواها والد المفقود ان ولده المهندس حسام بسام موسى البكار الذي يعمل في المانيا توجه ومجموعة من اصدقائه الخمسة الى اندونيسيا بدعوة منهم حتى تمت المفاجأة بان اخذ تسونامي الشباب حينما داهمهم وهم على الشاطئ الا انهم نجوا جميعا باستثناء الاردني كونه لا يجيد السباحة.
والد المهندس المفقود يناشد السلطات الاردنية بذل جهود اكبر لمعرفة مصير ولده المفقود منذ السادس من ايار الحالي.
زملاء حسام يبذلون جهودا جبارة باستخدام وسائل مختلفة للعثور على صديقهم.


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