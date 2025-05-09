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الحياد الإيجابي خيار للتفكير

10 ثواني ago
الحياد الإيجابي خيار للتفكير

بقلم الدكتور أحمد الشناق
– الحياد الإيجابي في منطقة يعاد تشكيلها وما تشهده من التقلبات المفاجئة ، والإهتمام بالشأن الداخل الوطني)
– إيجاد الحلول لقضايا المواطنيين وتحديات الداخل بأولويات
– البطالة والفقر والعلاج بعدالة للمواطنيين بكافة المناطق بما يوازي التطور الطبي وبما يليق بكرامة المواطن
– إنشاء بنك معلومات وطني لأعداد العاطلين عن عمل في المحافظات والألوية ، والتوقف عن سياسة التذرع بشح الموارد والتفكير التقليدي لتبرير عجز المسؤولين
– إعداد خريطة جغرافية حقيقية للثروات في البلاد بنهج التصنيع وليس التصدير كمواد خام ، وتقديم حوافز حقيقية للإستثمار في راس المال الوطني والأجنبي
– مراجعة شفافة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة لأهمية هذا القطاع في الصناعة والزراعة والسياحة ولجيب المواطن
– إعادة النظر في مشروع التحديث السياسي لتجاوز الأخطاء والسلبيات لمستقبل الأردن السياسي والدولة الوطنية الأردنية .
– إعتماد النهج الوطني نحو الإعتماد على الذات بأفق وطني لكافة ملفات الداخل الوطني من كفاءات وقدرات تحوز ثقة المواطنيين بتقديم الحلول لقضايا المواطنيين وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع ، والتوقف عن تدوير المناصب كجوائز ترضية ، وعلى حساب تعزيز قدرات المؤسسات وتحقيق الإنجاز وتقديم الحلول


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