الحياد الإيجابي خيار للتفكير

بقلم الدكتور أحمد الشناق

– الحياد الإيجابي في منطقة يعاد تشكيلها وما تشهده من التقلبات المفاجئة ، والإهتمام بالشأن الداخل الوطني)

– إيجاد الحلول لقضايا المواطنيين وتحديات الداخل بأولويات

– البطالة والفقر والعلاج بعدالة للمواطنيين بكافة المناطق بما يوازي التطور الطبي وبما يليق بكرامة المواطن

– إنشاء بنك معلومات وطني لأعداد العاطلين عن عمل في المحافظات والألوية ، والتوقف عن سياسة التذرع بشح الموارد والتفكير التقليدي لتبرير عجز المسؤولين

– إعداد خريطة جغرافية حقيقية للثروات في البلاد بنهج التصنيع وليس التصدير كمواد خام ، وتقديم حوافز حقيقية للإستثمار في راس المال الوطني والأجنبي

– مراجعة شفافة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة لأهمية هذا القطاع في الصناعة والزراعة والسياحة ولجيب المواطن

– إعادة النظر في مشروع التحديث السياسي لتجاوز الأخطاء والسلبيات لمستقبل الأردن السياسي والدولة الوطنية الأردنية .

– إعتماد النهج الوطني نحو الإعتماد على الذات بأفق وطني لكافة ملفات الداخل الوطني من كفاءات وقدرات تحوز ثقة المواطنيين بتقديم الحلول لقضايا المواطنيين وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع ، والتوقف عن تدوير المناصب كجوائز ترضية ، وعلى حساب تعزيز قدرات المؤسسات وتحقيق الإنجاز وتقديم الحلول