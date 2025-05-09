ستاد الملك عبدالله الثاني يحتضن نهائي كأس الأردن

وطنا اليوم:يقام نهائي بطولة كأس الأردن، لموسم 2024/2025، والذي يجمع فريقي الوحدات والحسين عند الثامنة مساء الاثنين المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وكان فريق الحسين حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد، فيما حجز الوحدات مقعده في النهائي بعد تفوقه على الأهلي بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف.

يذكر أن الاتحاد قام بتحديد ملعب نهائي البطولة، عن طريق القرعة، بحضور مندوبي الأندية.