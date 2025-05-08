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البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

54 ثانية ago
البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

وطنا اليوم:لليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات البحث المكثفة عن الحدث المفقود في المناطق الشرقية من لواء الحسا بمحافظة الطفيلة، بعدما جرفته السيول العنيفة يوم السبت الماضي.
وتشارك في عمليات البحث فرق من إقليم الجنوب وشرطة الطفيلة والدفاع المدني، مدعومة بـ100 غواص بحري، في محاولة حثيثة للعثور على الحدث الذي فقد أثناء رعيه للأغنام بالقرب من مجرى السيول.
وتواجه الفرق تحديات كبيرة تعيق جهودها، أبرزها تضاريس المنطقة الصعبة التي تضم بركاً مائية ضخمة وتكتلات طينية يصل عمقها إلى نحو 20 متراً، مما اضطرهم إلى استخدام القوارب البحرية والمائية لتعزيز عمليات التمشيط والبحث.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت، الأحد، عن مباشرة الفرق المختصة عمليات البحث بعد تلقي بلاغ بفقدان الحدث في منطقة الحسا، في حادثة مأساوية هزت المجتمع المحلي.


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