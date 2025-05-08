ستاد القويسمة يستضيف مباراة فلسطين وسلطنة عمان بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استضافة ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، لمباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره العُماني يوم العاشر من حزيران المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لتصفيات الدور الثالث من قارة آسيا لكأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب القويسمة باعتباره ملعبا بيتيا للمنتخب الفلسطيني، نظرا للظروف الراهنة في الضفة الغربية، علما بأن ستاد عمان الدولي يستقبل في الوقت نفسه مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي.

وكان يفترض أن تقام المباراة في فلسطين، إلا أن الأوضاع الأمنية دفعت المنتخب الفلسطيني لإقامتها في عمان، حيث اختار الاتحاد الفلسطيني ستاد القويسمة ليكون ملعبا بيتيا للمنتخب.

وسبق وأن خاض المنتخب الفلسطيني عددا من المباريات في عمان، من ضمنها مواجهته الأخيرة أمام المنتخب العراقي التي انتهت بفوز فلسطين.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يلعب في المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب كوريا الجنوبية برصيد 16 نقطة، ثم الأردن 13، والعراق 12، سلطنة عمان 10، فلسطين 6 والكويت 5.