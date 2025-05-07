عمّان تُشارك العالم صناعة الأمل في سباق وينغز فور لايف العالمي

وطنا اليوم – عاد الأردنّ من جديد هذا العام ليحضر بقوّة في سباق “وينغز فور لايف” العالمي، ويؤدي دوره في صنع التاريخ من خلال أكثر من 205 مشارك ساهموا في دعم قضيّة إنسانية في الحدث المخصّص لدعم أبحاث علاج إصابات النخاع الشوكي، وتحرّكوا معًا في مجمع الملك الحسين للأعمال في عمّان الأحد 4 مايو من أجل الذين لا يستطيعون الجري، في النسخة الثانية عشرة التي شكّلت محطّة تاريخية جديدة.

وأقيم السباق بالشراكة مع مجمع الملك حسين للأعمال ومياه سولان دي كابراس ومنظمة اركض للأردن. وانطلق المشاركون عند الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت الأردن، بشكل متزامن مع جولات أقيمت في التوقيت نفسه في أنحاء مختلفة من العالم، قبل أن تبدأ سيارة المطاردة باللحاق بهم بوتيرة محددة، منهية سباق كل من تتمكّن من تخطيه.

وكان الفوز في عمّان من نصيب يوسف معة الذي عبر مسافة 37.6 كيلومتراً قبل أن تصل إليه سيارة المطاردة. وأحرزت جوليا حداد من جهتها لقب فئة السيدات، بعدما حققت مسافة 19.3 كيلومترًا.

أما على المستوى العالمي، فقد فاز في سباق هذا العام الياباني جو فوكودا، محققًا مسافة قياسية في تاريخ الحدث بلغت 71,67 كيلومترًا قبل أن تصل إليه سيارة المطاردة، بينما ركضت الألمانية إيستر بفايفر 59,03 كيلومترًا، لتصبح بالتالي أول امرأة على الإطلاق تحرز اللقب العالمي لبلادها.

ويزداد السباق الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم، شعبية واتساعًا سنة بعد سنة، وقد شهد هذا العام مشاركة قياسية جديدة مع 310719 شخصاً من 191 جنسية، ركضوا أو ساروا إن في جولات فعليّة في مدن كبرى في 170 بلدًا وإن من خلال تطبيق “وينغز فور لايف”. وقام المشاركون بالجري أو السير أو التنقل على الكراسي المتحركة في مسعى للبقاء أمام سيارة المطاردة التي كانت فعلياً أو افتراضياً بمثابة خط نهاية متحرك.

وكانت نسخة العام 2025 من سباق “وينغز فور لايف” العالمي بدورها على قدر الآمال المعلقة عليها، إذ جمعت مبلغاً قياسياً جديداً بلغ 8,6 ملايين يورو من رسوم الاشتراكات والتبرعات، والتي ستذهب بنسبة مئة في المئة مباشرة لتمويل الأبحاث الخاصة بإيجاد علاجات لإصابات النخاع الشوكي.

وحصد السباق على مدى 12 عاماً عشرات ملايين اليوروهات، وركض مئات الآلاف ملايين الكيلومترات منذ الحدث الأول في العام 2014. كذلك تم تمويل مئات المشاريع الإنسانية المختلفة التي تم اختيارها بعناية تامة.

وتقام النسخة الثالثة عشرة من سباق “وينغز فور لايف” العالمي في 10 مايو 2026، وسيفتح باب التسجيل للسباق في محطاته المختلفة في 5 نوفمبر 2025. لمزيد من المعلومات ولتلقي إخطارات في شأن السباق والتسجيل، الرجاء زيارة موقع: www.wingsforlifeworldrun.com

للاطلاع على آخر الأخبار حول السباق وعلى النتائج كاملة والتصاريح التي رافقت الحدث العالمي، يمكن زيارة موقع: www.wingsforlifeworldrun.com

نبذة عن مؤسسة “وينغز فور لايف” للأبحاث الخاصة بإصابات النخاع الشوكي

ملايين الأشخاص حول العالم مقعدون على كرسي متحرك جراء تعرضهم لإصابة في النخاع الشوكي، غالباً بسبب حوادث مرورية أو حوادث سقوط. “وينغز فور لايف” هي مؤسسة غير ربحيّة للأبحاث المتعلقة بإصابات النخاع الشوكي، تهدف حصراً لإيجاد علاج لهذه الحالات. ومنذ 2004، موَّلت “وينغز فور لايف” مشاريع أبحاث وتجارب سريرية أساسية حول العالم، وفيما العمل مستمر لإيجاد العلاج، سجّلت الأبحاث تقدماً مهماً وملحوظاً على هذا الصعيد. وكل خطوة في سباق “وينغز فور لايف” العالمي أو على تطبيق سباق “وينغز فور لايف” هي خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرًا إلى أن العائدات الناتجة عن بدل الاشتراك والتبرعات مخصصة بالكامل لأبحاث إصابات النخاع الشوكي: www.wingsforlife.com

نبذة عن سباق “وينغز” فور لايف العالمي

يقام سباق “وينغز فور لايف” العالمي مرة كل سنة حول العالم. ويكون انطلاق العدائين جميعاً في وقت واحد عالميًا، أكان بشكل فردي عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالسباق، أو معاً سباقات رئيسية عدة. وأفضل ما في السباق هو أنه يرتكز على أهمية مشاركتك. لا يهم مدى جودة الركض أو سرعته أو المسافة التي تقطعها، سواء كنت رياضيًا محترفًا أو عداءًا هاويًا أو مبتدئًا تمامًا. الأمر كله يتعلق بالاستمتاع بالسباق. ولهذا السبب لا يوجد خط نهاية تقليدي. وبدلاً من ذلك، بعد 30 دقيقة من انطلاق السباق، إما افتراضياً، وإما من خلال السباقات الرئيسية، تبدأ سيارة المطاردة باللحاق بالمشاركين وتخطيهم الواحد تلو الآخر. كما أن النتائج لا تقاس بالزمن، بل بالمسافة التي تم تحقيقها. وأفضل ما في الأمر هو أن 100% من رسوم الاشتراك والتبرعات تذهب مباشرة إلى أبحاث إصابات النخاع الشوكي. وفي النسخ السابقة لسباق “وينغز فور لايف” العالمي حتى الآن، بلغ إجمالي المشاركين المسجلين 1,870,253 من 191 جنسية ركضوا وساروا وهرولوا في جميع القارات وجمعوا معًا إجمالي 60.53 مليون يورو لإيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.