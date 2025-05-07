منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط يعود إلى لندن في نسخته الرابعة المرتقبة

وطنا اليوم – يعود منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط إلى العاصمة البريطانية لندن يومي 27 و28 مايو 2025، في نسخته الرابعة التي تحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد، بمشاركة نخبة من كبار صنّاع القرار والمستثمرين وقادة القطاع الرياضي من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

وفي ظل تنامي دور المنطقة كمحور رئيسي في إعادة تشكيل المشهد الرياضي العالمي، يأتي منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط ليؤكد مكانته كأهم منصة سنوية تجمع الجهات الفاعلة في الصناعة الرياضية، عبر برنامج غني يشمل جلسات حوارية عالية المستوى، عروض متخصصة من خبراء دوليين، وفرص تواصل استراتيجية استثنائية.

وبعد نجاح النسخ السابقة في لندن وميلان والرياض، رسّخ منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط مكانته كمنصة رائدة لرصد التوجهات الصاعدة، مناقشة التحديات، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن أحد أكثر القطاعات نموًا في المنطقة.

أبرز المتحدثين

تشهد نسخة هذا العام مشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة من المؤسسات الرياضية والحكومية في الشرق الأوسط، من بينهم:

• صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود – رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

• سعادة السيد فارس الكوهجي – الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية

• سعادة السيد عيسى هلال الحزامي – رئيس مجلس الشارقة الرياضي – الإمارات العربية المتحدة

• الاستاذ عبدالله الرشيد – مدير تمكين الاستثمار، وزارة الرياضة – المملكة العربية السعودية

• الاستاذ عبدالرحمن الملك – مدير إدارة الأصول والمشاريع، وزارة الرياضة والشباب – دولة قطر

• الاستاذ أورنيلا ديزيري بيليا – مديرة علاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية، الاتحاد الدولي لكرة القدم.

• الاستاذ ديفيد واتس – نائب رئيس مشارك ورئيس تطوير استراتيجية الشرق الأوسط، الدوري الأميركي للمحترفين.

الموقع والمحتوى

تُعقد فعاليات المنتدى في استاد توتنهام هوتسبير الشهير في لندن، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات العالمية المستثمرة في القطاع الرياضي في منطقة الشرق الأوسط.

ويناقش منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط هذا العام مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها:

• استراتيجيات جذب الجيل الجديد من المشجعين

• أولويات الاستثمار في المنظومة الرياضية

• معالجة التحديات التنظيمية والبُنى الهيكلية المعقدة

إشادات من المجلس الاستشاري

قالت أفروديت موسخودي، مديرة التخطيط والجودة في هيئة السياحة القطرية وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط:

“نجح المنتدى في توحيد جهود الحكومات الخليجية حول أجندة رياضية واقتصادية مشتركة، وعزز التعاون الإقليمي، وفتح آفاقًا حقيقية للقطاع الخاص. إنها منصة حيوية تدفع بالابتكار وتدعم تطلعات المنطقة”

وأضاف باسم إبراهيم، مدير الاستثمار الرياضي في وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية وعضو المجلس الاستشاري:

“في وقت تتسارع فيه وتيرة التطور في القطاع الرياضي، بات منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط عنصرًا أساسيًا في جدول أعمال المستثمرين وصناع القرار، لما يوفره من مساحة فعالة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات”.

نحو آفاق جديدة

وبعد سلسلة من الفعاليات الناجحة في أوروبا والشرق الأوسط، تتجه نسخة منتدى الاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط – لندن 2025 نحو ترسيخ المنتدى كمنصة عالمية تجمع الابتكار، الشراكات، والتأثير، في واحدة من أكثر أسواق الاستثمار الرياضي تطورًا، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى أسواق دولية جديدة.