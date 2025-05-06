أمين عام وزارة الشباب في زيارة تفقدية مفاجئة للمرافق الشبابية والرياضية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، عددا من المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية في محافظة الزرقاء، خلال جولة ميدانية غير معلنة أجراها أبو بقر اليوم الإثنين، ضمن سلسلة جولات ميدانية مفاجئة ستشمل كافة المدن الرياضية والمديريات والمراكز الشبابية والمجمعات الرياضية للوقوف على جاهزية المرافق الشبابية والرياضية وسير العمل فيها.

حيث استهل أبو بقر جولته بزيارة مدينة الأمير محمد للشباب تفقد خلالها مرافق المدينة التي تضم صالات رياضية وملاعب والمسبح ومركز اللياقة ونادي المدينة، حيث بين مدير المدينة د.معاذ أبو قدورة الخدمات التي تقدمها المدينة للفعاليات الشبابية والرياضية والمجتمع المحلي وأبرز المشاريع وأعمال الصيانة والإنشاءات التي تنفذها.

وواصل أبو بقر جولته إلى مديرية شباب محافظة الزرقاء وبيت الشباب حيث استمع أبو بقر إلى شرح مفصل من مدير الشباب د.محمد الجعافرة وموظفي المديرية حول برامج المديرية وآليات تفعيل العمل الشبابي في المحافظة.

وتابع أبو بقر جولته إلى مركزي شباب وشابات الزرقاء وشباب وشابات حي الأمير محمد، حيث تفقد أبو بقر البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية ونسب ارتياد الشباب لها، واستمع أبو بقر من رؤساء ومشرفي المراكز إلى أبرز الاحتياجات ومتطلبات العاملين مع الشباب.

وفي لواء الرصيفة تفقد أبو بقر سير العمل في مركز شباب وشابات الرصيفة وملعب مجمع الرصيفة الرياضي.

وأكد أبو بقر حرص الوزارة على تفعيل المراكز الشبابية ضمن خطة تنفيذية تتضمن تطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب بالمهارات وكفايات العمل الشبابي إلى جانب تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابية والرياضية بما ينهض بالعمل الشبابي ويعزز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووجه أبو بقر إلى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات العاملة مع الشباب والشركاء من منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والشباب الناشطين في العمل الشبابي في المحافظة، بما يسهم في توحيد الجهود الرامية إلى النهوض بالعمل الشبابي