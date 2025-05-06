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انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل 2025 في جميع المحافظات

30 ثانية ago
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وطنا اليوم:تنطلق اليوم، فعاليات “اليوم الوطني للتشغيل 2025” الذي تنظمه وزارة العمل في العاصمة عمّان وجميع المحافظات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا.
وحددت الوزارة 16 موقعا في مختلف المحافظات لإقامة اليوم الوطني للتشغيل 2025، وتشمل المواقع نادي الضباط إربد/ إقليم الشمال، جامعة جرش، كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية، قاعة منتدى بين عين الباشا، قاعة عمّان الكبرى/ مدينة الحسين للشباب، مؤسسة المدن الصناعية/ سحاب، جامعة الإسراء، جامعة الزرقاء الأهلية، نقابة المهندسين المفرق، مركز التدريب المهني/ إناث مديرية عمل الكرك، نادي المعلمين الطفيلة، مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي/ معان، قاعة نقابة المقاولين للإنشاءات، نادي الأمير حمزة، بلدية حسبان، وبلدية الظليل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرابة 500 شركة من مؤسسات القطاع الخاص أكدت مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل، مشيرا إلى أن عدد الشواغر التي توفرها هذه الشركات قرابة 9269 شاغرا في مختلف المجالات؛ وذلك بهدف زيادة عدد الأردنيين المشتغلين في القطاع الخاص.
ودعا الزيود الباحثات والباحثين عن العمل إلى الاستفادة من فرص العمل المتوافرة من خلال هذا اليوم الوطني ليتمكنوا من الحصول على الوظيفة التي تناسب كل واحد منهم


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