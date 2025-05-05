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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة

12 دقيقة ago
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة

وطنا اليوم_المفرق- عمان- 5 أيار 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الموالي والعوايشة.

 

*ففي منطقة صبحا، في البادية الشمالية،* بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هلالة الزيادنة، أرملة المرحوم حسين خلف الموالي، والدة العميد خلف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الموالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

*وفي منطقة طبربور بمحافظة العاصمة،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد عبدالحليم العوايشة، والد المحامي ياسر والدكتور صدام وقصي وشقيق العميد المتقاعد أنور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العوايشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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