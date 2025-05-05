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ليفاندوفسكي.. الخبر السار لبرشلونة قبل موقعة ميلانو

20 ثانية ago
ليفاندوفسكي.. الخبر السار لبرشلونة قبل موقعة ميلانو

وطنا اليوم:يتلقى برشلونة الإسباني دفعة هجومية بعودة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتواجد ليفاندوفسكي مع الفريق، الإثنين، بعدما غاب لما يقرب من أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.
وغاب ليفاندوفسكي (36 عاما) عن 4 مباريات، بما في ذلك مباراة الذهاب المثيرة أمام إنتر ميلان التي انتهت بالتعادل 3-3.
وأصيب المهاجم البولندي في مباراة سيلتا فيغو بالدوري الإسباني يوم 19 أبريل الماضي، لكنه حاضر في الرحلة المصيرية إلى مدينة ميلانو.
وذكر برشلونة أنه “بعد أسبوعين من العمل على التعافي وخوض المران مع الفريق الأحد، حصل ليفاندوفسكي على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات”.
ويقدم ليفا واحدا من أفضل مواسمه مع برشلونة، حيث سجل 40 هدفا في المجمل، من بينها 11 هدفا في دوري الأبطال.
ويتصدر النجم المخضرم ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا، بفارق هدف أمام كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني.


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