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استطلاع: ثقة مرتفعة للأردنيين بالجيش والأجهزة الأمنية

32 ثانية ago
استطلاع: ثقة مرتفعة للأردنيين بالجيش والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أعلنه الأحد، ارتفاع ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية.
وبلغت ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية، حيث بلغت نسبة الثقة بالجيش العربي 99%، والأمن العام 89%، والمخابرات العامة 99%، والدفاع المدني 99%.
وكانت نتائج الاستطلاع قد كشفت عن ارتفاع الثقة بحكومة جعفر حسان مقارنة بالاستطلاعات السابقة، إذ ارتفعت ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65% خلال 200 يوم من تشكيلها، مقارنة بـ51% في استطلاع الـ 100 و54% في الاستطلاع الذي أجري عند التشكيل.
ويأتي التقرير استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، إذ جرى تنفيذ الاستطلاع لحكومة حسّان بعد مرور 200 يوم على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024، واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025.
وجرى تنفيذ هذا الاستطلاع (200 يوم) خلال الفترة 17-27/4/2025، وبلغ حجم العينة الوطنية 1225 شخصا ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، جرى اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
وبلغ حجم عينة قادة الرأي (356) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (93.6%).
وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 18 باحثة مكتبية و3 مشرفين وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±3.0) عند مستوى ثقة (94.0%).
ويظهر هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلاً عن ذلك، هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، وزيارات رئيس الوزراء الميدانية، والثقة بمؤسسات الدولة.


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