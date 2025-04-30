عرض خرافي من السعودية يغير موقف أنشيلوتي من تدريب البرازيل

وطنا اليوم:تراجع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن اتفاقه مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بخصوص توليه تدريب “السيليساو” في الفترة المقبلة، في خطوة مفاجئة للغاية وفق تقارير إسبانية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أنشيلوتي الذي اتفق على كافة التفاصيل مع الاتحاد البرازيلي أبلغهم لاحقا بأنه لا يقبل المهمة.

وسافر أنشيلوتي إلى لندن يوم الاثنين الماضي من أجل التوقيع على عقد تدريب منتخب البرازيل، لكن الإيطالي أبلغ مسؤولي الاتحاد البرازيلي برفض العرض حيث أخبر الوكلاء المكلفين بإدارة المفاوضات بأنه لن يكون قادرا على تولي المهمة في يونيو/حزيران المقبل الأمر الذي صدم البرازيليين.

واعتقد البرازيليون أن أنشيلوتي حصل على الضوء الأخضر من إدارة ريال مدريد للرحيل في الصيف المقبل، أما الآن فهم لا يستبعدون بقاء المدرب مع النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية وفق “ماركا”.

وتواصل أنشيلوتي (65 عاما) بنفسه مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز ليشكره على الثقة والاهتمام.

وليست هذه المرة هي الأولى التي تنهار فيها الصفقة بين أنشيلوتي والبرازيل، إذ فكر المدرب الإيطالي في عرض برازيلي لتدريب المنتخب الصيف الماضي، ليقرر الاستمرار مع ريال مدريد.

سبب قرار أنشيلوتي

في الأثناء كشفت “ماركا” عن سبب القرار الأخير لأنشيلوتي برفض تدريب البرازيل وهو متعلق بوجود عرض بمبلغ مالي ضخم من أحد الأندية السعودية.

ووفق الصحيفة الإسبانية فإن العرض المقدّم لأنشيلوتي يتضمن راتبا سنويا يصل إلى نحو 50 مليون يورو، دون أن تحدد هوية النادي.

من جهتها ذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن الفريق الذي يرغب في الاستفادة من خدمات كارلو أنشيلوتي هو الهلال.

وتأتي هذه التقارير في وقت تزيد فيه احتمالية إقالة البرتغالي جورجي خيسوس من تدريب الهلال عقب الخسارة من مواطنه أهلي جدة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا يزال أنشيلوتي مرتبطا مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026، لكن الطرفين قريبان من الانفصال بعد نهاية الموسم الحالي وفق تقارير إسبانية عديدة، وسط أنباء تشير إلى أن تشابي ألونسو سيتولى مهمة تدريب النادي الملكي خلفا له.