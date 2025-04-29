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مشاركة تاريخية لنجم رياضة المحركات شاكر جويحان في بطولة الشرق الأوسط للراليات في جدة

28 ثانية ago
مشاركة تاريخية لنجم رياضة المحركات شاكر جويحان في بطولة الشرق الأوسط للراليات في جدة

وطنا اليوم – يستعد نجم رياضة المحركات الأردني شاكر جويحان لخوض تحدٍ جديد ومحوري في مسيرته الرياضية عندما يخوض رالي السعودية، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا). وسيُقام الرالي للمرة الأولى في مدينة جدة من 1 إلى 3 مايو، ويمثل هذا الحدث لحظة مهمة في تاريخ رياضة السيارات الإقليمية، مع استضافة المملكة العربية السعودية جولة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الأولى.

وستتم إدارة الرالي من حلبة كورنيش جدة، التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية. وسيشكل الرالي اختبارًا حقيقيًا للمهارة والتحمّل، مع تضاريس متنوعة ستضع المتسابقين على طرق جبلية ومسارات رملية صحراوية سريعة ومزيج من الصخور والحصى. وبفضل خبرته ومهاراته التقنية وعزيمته القوية، يعتزم جويحان ترك بصمته في هذا الحدث الضخم.
وأعرب جويحان عن حماسته الشديدة للمشاركة في السباق الذي تستضيفه جدة، مؤكدًا أن “المشاركة في أول جولة من بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) تقام في المملكة العربية السعودية تمثل شرفًا وفرصة للتسابق على تضاريس جديدة أمام جمهور محلي يملؤه الحماس.”
ويشمل جدول بطولة الشرق الأوسط للراليات لهذا العام ست جولات في جميع أنحاء المنطقة، لكن جولة جدة تحمل أهمية خاصة: فهي تسلّط الضوء على التزام المملكة العربية السعودية المتزايد برياضة المحركات، بينما تمهد الطريق للجولة الختامية من بطولة العالم للراليات (WRC) 2025، المقرر إقامتها في المملكة في وقت لاحق من هذا العام.


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