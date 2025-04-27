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بهدف قاتل .. برشلونة يهزم ريال مدريد في نهائي الكأس المجنون

30 ثانية ago
بهدف قاتل .. برشلونة يهزم ريال مدريد في نهائي الكأس المجنون

وطنا اليوم:في مباراة مثيرة للغاية، حقق برشلونة لقب كأس الملك الإسباني، بانتصار دراماتيكي على الغريم ريال مدريد، 3-2، مساء السبت.
وفي مدينة إشبيلية في الأندلس، قدم ريال مدريد وبرشلونة قمة مثيرة للغاية، شدت الجماهير حتى لحظاتها الأخيرة.
وبعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي، لجأ الفريقان للوقت الإضافي، ليأتي الحسم بتسديدة رائعة من المدافع الفرنسي جولز جوندي في الدقيقة 116.
وفي الشوط الأول، تقدم برشلونة بتسديدة جميلة من بيدري، مستغلا تمريرة لامين يامال.
لكن دخول الفرنسي كيليان مبابي، قلب الموازين، حيث منح التعادل “للملكي” من ركلة حرة في الدقيقة 70.
بعدها عزز ريال مدريد التقدم عن طريق أوريليان شواميني، قبل أن يعادل برشلونة عن طريق فيران توريس، في الدقيقة 84.
ومنح كوندي “الكتالوني” لقب كأس الملك، في واحدة من أجمل مباريات الموسم، وفقا للمتابعين، بتسديدة هزت الاستاد في إشبيلية، وهو اللقب الثاني لبرشلونة هذا الموسم بعد كأس السوبر.


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