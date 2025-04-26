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ريال مدريد يؤكد خوضه نهائي كأس إسبانيا رغم اعتراضه على طاقم التحكيم

29 دقيقة ago
ريال مدريد يؤكد خوضه نهائي كأس إسبانيا رغم اعتراضه على طاقم التحكيم

وطنا اليوم -أصدر ريال مدريد بيانا رسميا أكد خلاله خوض نهائي كأس إسبانيا السبت في مواجهة برشلونة بعد شائعات تحدثت عن رغبته بالانسحاب اعتراضا على طاقم التحكيم الذي سيقود ‘الكلاسيكو ‘.

 

وجاء في البيان : ردا على الشائعات التي ظهرت في الساعات الأخيرة، يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يفكر أبدًا في التنازل عن لعب النهائي.

 

وتابع :يفهم نادي ريال مدريد أن التصريحات المؤسفة وغير المناسبة للحكام المعينين لهذه المباراة، التي أدلوا بها قبل 24 ساعة من النهائي، لا يمكن أن تلوث حدثًا رياضيًا له أهمية عالمية سيتابعه مئات الملايين من الأشخاص، وذلك احترامًا أيضًا لجميع المشجعين الذين خططوا للسفر إلى إشبيلية، ولكل من وصل بالفعل إلى العاصمة الأندلسية.

 

وأكد البيان ‘يفهم ريال مدريد أنه يجب أن تسود قيم كرة القدم، رغم العداء والتصريحات العدائية التي ظهرت مرة أخرى ضد نادينا من قبل هؤلاء الحكام المعينين للنهائي’.


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