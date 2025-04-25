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وزير الشباب وأمين عمان يتفقدان الأعمال المساندة لتطوير مرافق مدينة الحسين للشباب

25 أبريل 2025
وزير الشباب وأمين عمان يتفقدان الأعمال المساندة لتطوير مرافق مدينة الحسين للشباب

وطنا اليوم:تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الأعمال المساندة لتطوير مرافق مدينة الحسين للشباب، التي تنفذها أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع وزارة الشباب.
ووفق بيان الوزارة اليوم الجمعة، تأتي أعمال التطوير استجابة للتوجيهات الملكية ومضامين كتاب التكليف السامي للحكومة، المتعلقة بتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب.
وأضاف البيان أن وزارة الشباب وأمانة عمان الكبرى وضعتا خطة عمل تنفيذية فور الزيارة الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمدينة الحسين للشباب.
وقدم مدير المدينة بسام الخلايلة، شرحا تفصيليا عن أهم الأعمال المساندة التي تقوم بها الأمانة والمتعلقة بصيانة واستحداث وحدات الإنارة، وصيانة السياج والأرصفة المحاذية لصالة الأمير راشد، وأعمال تعبيد وصيانة مدخل ملعب البترا، ورسم الجداريات، وأعمال الصيانة المتفرقة لمضمار المشي في الغابة، وتركيب (آرمات) جديدة للمدخل الرئيسي للمدينة وتركيب لوحات إرشادية داخل حرم المدينة إلى جانب أعمال الدهان والإنشاءات المختلفة.


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