هاتريك سمرين يقود الوحدات للصدارة المؤقتة بعد الفوز على مغير السرحان

وطنا اليوم:حقق نادي الوحدات فوزًا ثمينًا على مغير السرحان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين الأردني، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا بفضل تألق نجمه مهند سمرين الذي سجل “هاتريك” حاسمًا.

وبهذا الفوز، رفع الوحدات رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بانتظار نتيجة المواجهة المرتقبة بين الرمثا والحسين إربد، حيث يحتل الحسين المركز الثاني حاليًا برصيد 46 نقطة.

مغير السرحان اكتفى بتسجيل هدف شرفي، ولم يتمكن من مجاراة هجوم الوحدات، الذي بدا أكثر فاعلية وهدوءًا بقيادة سمرين، نجم اللقاء الأول بلا منازع.

هل ينجح الوحدات في الحفاظ على الصدارة حتى نهاية الجولة؟ أم يكون للحسين والرمثا رأي آخر؟