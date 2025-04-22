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أول ظهور لكيليان مبابي في تدريبات ريال مدريد

13 ثانية ago
أول ظهور لكيليان مبابي في تدريبات ريال مدريد

وطنا اليوم:شارك الفرنسيان كيليان مبابي وفيرلان ميندي في التدريبات الجماعية لريال مدريد لأول مرة منذ إصابتيهما، ليقتربا من الظهور مع الفريق خلال زيارة خيتافي الأربعاء.
وتعافى مبابي من الالتواء الذي تعرض له في الكاحل الأيمن أثناء مباراة آرسنال، وقد يشارك في لقاء خيتافي كي يستعيد إيقاع المباريات قبيل نهائي كأس الملك السبت المقبل ضد برشلونة.
من جانبه، تخطى ميندي الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها في 12 مارس (آذار) الماضي وظهر بمستوى جيد خلال التدريب الجماعي برفقة زملائه.
ولم يغب عن تدريب اليوم سوى داني كارباخال وإيدير ميليتاو بسبب إصابتيهما في الركبة، لذا استعان المدرب كارلو أنشيلوتي بلاعبي الرديف؛ الحارسين فران جونزاليس وإيليا فولوشين، والظهير الأيمن خيسوس فورتيا والمهاجم دانييل يانييز


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