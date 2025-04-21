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بعد وقف أجهزة الإنعاش.. وفاة المجنون الذي تحدى مارادونا

30 ثانية ago
بعد وقف أجهزة الإنعاش.. وفاة المجنون الذي تحدى مارادونا

وطنا اليوم:توفي الحارس الأرجنتيني الأسطوري أوغو غاتي عن عمر 80 عاما، حسبما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في وقت متأخر من مساء الأحد.
ودخل غاتي المستشفى قبل شهرين بسبب كسر في الورك، لكنه عانى التهابا رئويا ومشاكل في الكلى والقلب، وفي النهاية تم تنويمه مع تدهور صحته.
وأفادت تقارير صحفية أن عائلته قررت الأحد فصله عن أجهزة الإنعاش.
غاتي الملقب “إل لوكو” أو “المجنون”، يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الأرجنتيني، حيث خاض 765 مباراة بين عامي 1962 و1988.
وفي سن 44 عاما، كان لا يزال في التشكيلة الأساسية لعملاق الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز.
وكان غاتي من أوائل حراس المرمى الذين اعتادوا الخروج من منطقة الجزاء إلى وسط الميدان.
وتميز بصراحته الفجة، ووصف أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ذات مرة بـ”غورديتو” أو “البدين”، لكن بعد أيام انتقم منه مارادونا بتسجيله 4 أهداف في شباكه.
وتوج غاتي مع بوكا جونيورز بكأس “ليبرتادوريس” عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة.


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