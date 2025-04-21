تعيين حكام مباراتي الوحدات والحسين أمام الرمثا ومغير السرحان

وطنا اليوم:كشفت دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم، عن الطواقم التحكيمية للمباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر للدوري الأردني للمحترفين CFI والتي تجري يوم غد الثلاثاء.

وقال اتحاد الكرة، إن مباراة الوحدات ومغير السرحان التي تجري عند الخامسة من مساء يوم غد، سيتولى إدارتها طاقم الحكام المكون من مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، قيس خميس، وأحمد يعقوب رابعاً.

“أما مباراة الحسين إربد والرمثا، التي تُجرى عند الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غد، فيتولى إدارتها الحكام: محمود السوالمة (للساحة)، والحكمان المساعدان أحمد الرويلي، وعمرو عجاج، ومحمد مفيد حكماً رابعاً.”