برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو بانتصار مثير بنتيجة 4-3

وطنا اليوم:حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (4-3)، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تقلبات درامية في النتيجة، حيث افتتح فيران توريس التسجيل للبلوجرانا في الدقيقة 12 بعد تمريرة من إينييغو مارتينيز، لكن بورخا إيجليسياس رد سريعًا بهدف التعادل لسيلتا (15) مستغلًا خطأ من الحارس تشيزني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يضاعف إيجليسياس النتيجة في الشوط الثاني بإحرازه هدفين إضافيين (52 و62)، مانحًا فريقه التقدم بنتيجة 3-1.

لكن برشلونة لم يستسلم، وقلص الفارق عبر داني أولمو في الدقيقة 64 بعد تمريرة من رافينيا، قبل أن يعادل الأخير النتيجة برأسية في الدقيقة 68 إثر عرضية رائعة من لامين يامال.

وتلقى الفريق الكتالوني ضربة بخروج مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي مصابًا في الدقيقة 78، وكاد جافي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 80، لكن الفرصة ضاعت، كما أضاع سيلتا فرصة الفوز عبر أوسكار مينجويزا في الدقيقة 89.

وفي الوقت القاتل، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة داني أولمو داخل منطقة الجزاء، انبرى لها رافينيا بنجاح وسجل هدف الفوز الرابع في الدقيقة 90+8، ليكمل الثنائية الشخصية ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد البارسا إلى 73 نقطة في صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المرتبة السابعة