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إقالة مديرة مصرية من نادٍ إنجليزي بسبب دعمها لفلسطين

49 ثانية ago
إقالة مديرة مصرية من نادٍ إنجليزي بسبب دعمها لفلسطين

وطنا اليوم:أعلن نادي داجنهام وريدبريدج الإنجليزي، أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، عن إنهاء تعاقده بشكل مفاجئ مع المديرة المصرية سلمى مشهور، بعد أقل من 72 ساعة فقط من تعيينها مديرة للتطوير بالنادي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتكهنات بشأن خلفيات القرار المفاجئ.
وجاءت الإقالة بالتزامن مع انضمام صانع المحتوى الرياضي المصري الشهير مروان سري إلى مجموعة ملاك النادي، حيث أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” عن استحواذه على النادي، معربًا عن فخره بهذه الخطوة. ووسط هذه التطورات، أُثيرت العديد من التساؤلات حول مدى ارتباط الإقالة بالانتماءات السياسية أو الشخصية.
وفي أول تعليق له على القرار، عبّر مروان سري عن استيائه الشديد، مؤكدًا عدم علاقته بقرار الإقالة، وظهر في مقطع فيديو على منصة “إكس”، معلنًا أنه سيصدر بيانًا لتوضيح كافة التفاصيل، وداعيًا الجماهير العربية إلى مقاطعة المباراة المقبلة للفريق إلى حين اتضاح الصورة كاملة.
وشهدت الساعات الأخيرة حملة هجوم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد سلمى مشهور، على خلفية مواقفها المعلنة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالب عدد كبير من جماهير النادي بإقالتها، معتبرين أن تصريحاتها السياسية تُحدث انقسامًا داخل النادي وتتعارض مع رؤيته.
ويُذكر أن نادي داجنهام وريدبريدج يحتل حاليًا المركز الحادي والعشرين في جدول ترتيب دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي (الدوري الوطني)، وهو مركز يُهدد بهبوطه إلى درجة أدنى.


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