فوز الفيصلي على الرمثا بدوري المحترفين

وطنا اليوم:فاز فريق الفيصلي على نظيره الرمثا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف الفيصلي الوحيد، خالد زكريا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ليرفع الفريق رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرمثا عند 31 نقطة في المركز الرابع.