اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة النشامى والعراق ضمن تصفيات كأس العالم في عمّان

وطنا اليوم:أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن مباراة منتخب الأردن ونظيره العراقي المقررة في العاشر من حزيران 2025، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ستُقام في استاد عمّان الدولي بالعاصمة عمّان وفي موعدها المحدد دون تغيير، مشددًا على أنه لا توجد أي دواعي أمنية لنقل المباراة أو إقامتها خارج الأردن.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن تلقيه إشعاراً، الأربعاء، من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بشأن طلب العراق بنقل مباراة أسود الرافدين أو إقامتها من دون جمهور في تصفيات مونديال 2026.

وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة / المعلومة/ أن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى رداً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد فيه استلام الطلب العاجل المقدم من الاتحاد العراقي والمتعلق باتخاذ تدابير تحفظية قبل إقامة المباراة رقم 10 أمام منتخب الأردن، والمقررة في 10 حزيران 2025 ضمن تصفيات كأس العالم – آسيا”.

وأضاف أن “رد الفيفا، الموقّع من قبل رئيس لجنة الانضباط أميركو إسبالارغاس، جاء فيه أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الجهات القضائية المختصة في الفيفا، وأن الاتحاد الدولي سيقوم بإبلاغ الاتحاد العراقي بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب”.

بدوره، أكد المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يرد على جميع الخطابات التي يتلقاها؛ كإجراء اعتيادي، منوها الى أن رد الفيفا الذي وصل الاتحاد العراقي لم يتواجد فيه أي تأكيدات على بحث نقل المباراة خارج الأردن، ولا يعني أنه سيتم نقل المباراة الى ملعب آخر خارج الأردن؛ أو تغيير موعدها.