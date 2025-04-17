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الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم

17 أبريل 2025
الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم

وطنا اليوم:يترقب الأردنيون المواجهة الهامة التي تجمع المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات مع منتخب ايران في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتخوض النشميات مواجهة اليوم سعياً لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا بمستواها الثاني، بعد أن حققن الفوز مساء أمس على المنتخب السوري بنتيجة ٨٦-٧٥.

وكان الاتحاد الأردني لكرة السلة وجه دعوته للأردنيين لمؤازرة نشميات المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا التأهيلية لكرة السلة التي ينظمها الأردن، والتي يخضن منافساتها مع منتخبي سوريا وإيران بحثاً عن خطف البطاقة التأهيلية إلى المستوى الثاني من بطولة آسيا، إذ تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى المستوى الثاني الفريق الأكثر فوزاً والأعلى جمعاً للنقاط.


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